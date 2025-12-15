Zirkzee-Roma, ritorno possibile considerando il pressing di Gasperini per acquistare il centravanti

Zirkzee-Roma, il ritorno in Serie A a gennaio prende forma. La situazione non lascia alcun dubbio

Il ritorno di Joshua Zirkzee in Serie A potrebbe concretizzarsi già a gennaio: l’attaccante olandese, in difficoltà al Manchester United, è nel mirino della Roma, pronta a riportarlo in Italia e farne il perno del proprio attacco. Dopo l’esperienza esaltante al Bologna, dove aveva dimostrato talento e capacità realizzative, Zirkzee sta vivendo un momento difficile in Premier League, segnato da infortuni e scarso feeling tattico con Ruben Amorim.

I numeri della stagione parlano chiaro: appena 8 presenze e 353 minuti totali in campionato, con un solo gol realizzato. Una situazione frustrante per un giocatore abituato a incidere, che sogna di ritrovare continuità e fiducia. La Roma, alla ricerca di un attaccante capace di giocare da “nove e mezzo”, sembra la destinazione ideale per rilanciare la sua carriera.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il club giallorosso ha già rotto gli indugi. Il direttore sportivo Frederic Massara ha ottenuto l’ok dalla proprietà Friedkin per trattare direttamente con lo United, mentre l’agente Kia Joorabchian ha garantito la piena disponibilità di Zirkzee a trasferirsi in giallorosso. Tuttavia, la cessione dovrà attendere la fine della Coppa d’Africa, quando lo United libererà alcune pedine offensive e potrà concedere il via libera alla trattativa.

La formula ipotizzata prevede un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a circa 35 milioni di euro complessivi, con condizioni agevoli per il club capitolino. Resta da definire l’intesa sull’ingaggio: Zirkzee percepisce attualmente 4 milioni netti, ma l’ottimismo cresce di giorno in giorno.

Il ritorno in Italia potrebbe rappresentare per Zirkzee non solo una rinascita professionale, ma anche l’opportunità di ritrovare continuità e visibilità in Serie A. La trattativa Zirkzee-Roma è avviata e, salvo intoppi, il suo arrivo a gennaio potrebbe essere una delle mosse più interessanti del mercato invernale.