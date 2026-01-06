Zirkzee verso la Roma? Intrigo col Manchester United! Spunta un retroscena sulle telefonate, mentre il Milan…

Zirkzee verso la Roma? Intrigo col Manchester United! Spunta un retroscena sulle telefonate. Cambia tutto dopo l’addio di Amorim?

Il mercato della Roma continua a ruotare incessantemente attorno al nome di Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese classe 2001, protagonista di un passato luminoso e tecnicamente scintillante con la maglia del Bologna, è il profilo individuato dalla dirigenza capitolina per garantire il salto di qualità al reparto offensivo. Tuttavia, l’esperienza in Inghilterra con il Manchester United non ha rispettato le attese: il talento non è mai riuscito a trovare la giusta alchimia con i ritmi frenetici della Premier League, aprendo le porte a un possibile ritorno in Serie A. Quello che sembrava un affare in dirittura d’arrivo, però, si è trasformato nelle ultime ore in un vero e proprio rebus a causa di una serie di sfortunati eventi a catena che hanno colpito il club di Old Trafford.

Il caos Amorim e l’ansia a Trigoria

A gettare benzina sul fuoco dell’incertezza è stato il terremoto tecnico in casa Red Devils. L’esonero improvviso di Ruben Amorim, l’allenatore portoghese che aveva avallato la cessione dell’olandese, ha congelato le strategie di mercato inglesi. A questo si somma l’emergenza numerica causata dalle partenze di diversi giocatori per la Coppa d’Africa, fattore che costringe lo United a riflettere prima di privarsi di un’ulteriore pedina offensiva. La situazione è stata analizzata con precisione dal giornalista Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Secondo l’esperto di mercato, la reazione della Roma al cambio di guida tecnica è stata di pura preoccupazione: il giorno stesso dell’addio di Amorim, da Trigoria sono partite chiamate frenetiche e ripetute verso l’entourage del calciatore per avere rassicurazioni sulla tenuta dell’operazione.

Il patto con il giocatore e l’ombra del Milan

Nonostante le turbolenze, le notizie che filtrano restano moderatamente ottimiste sul fronte personale: tra Zirkzee e i Giallorossi l’accordo è totale e, come sottolineato da Moretto, “tutto resta impostato”. La volontà del ragazzo è chiara, ma l’assenza del semaforo verde definitivo da parte della proprietà inglese tiene tutto in sospeso. In questo scenario di stallo, si riaffaccia minacciosa l’ombra del Milan. Il club rossonero, che aveva già monitorato a lungo l’ex bavarese in passato, resta alla finestra. Se la trattativa con i capitolini dovesse arenarsi definitivamente o prolungarsi troppo, il Diavolo potrebbe rientrare in corsa a sorpresa, provando a scippare l’obiettivo alla concorrenza. Le prossime settimane saranno decisive: la Roma spinge, ma il destino di Zirkzee è legato al caos di Manchester.