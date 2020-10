Zlatan, il re del campionato

Fiore all’occhiello della quarta giornata della Serie A 2020/21 è stato il derby della Madonnina.

La stracittadina milanese ha avuto un sapore diverso per le due squadre coinvolte, a partire dai giorni di avvicinamento alla gara. Se da un lato l’Inter ha dovuto fare i conti con le assenze derivanti dall’epidemia, dall’altro c’era un giocatore che aveva appena vinto la sua sfida con il virus e si apprestava ad affrontare quella con il suo passato nerazzurro. Parliamo di Zlatan Ibrahimovic, MVP di giornata in entrambi i match disputati in questo campionato, determinante anche nella partita più attesa, con una doppietta.

La quarantena dovuta al Covid non ha avuto alcuna ripercussione sulla forma fisica dello svedese, in linea con quella palesata alla prima giornata, da Top della Serie A, facendo registrare un indice di efficienza fisica del 92%. Sembrerebbe quasi che lo svedese abbia beneficiato dello stop forzato, come rivela il suo indice di efficienza tecnica del 98%, in linea con i Top Player a livello mondiale e addirittura superiore al 97% messo a referto nella gara di esordio in campionato. Anche in occasione del derby, è stato evidente uno dei maggiori benefici che Ibra ha portato al Milan: la capacità di far migliorare i suoi compagni. Questo perché, con le sue giocate, l’attaccante classe ’81 fa brillare di luce riflessa il resto della squadra, grazie ai suoi passaggi precisi (K-Pass 96%), alla capacità di accelerare la manovra (aggressività offensiva 98%) e a movimenti opportuni ed efficaci (K-Movement 98%). Il tutto condito da un valore eloquente: un indice di K-Solution del 99%, che sta a significare che l’ex United è stato pressoché perfetto nella scelta delle soluzioni da adottare a partita in corso.

Con un giocatore come Zlatan in squadra tutti si sentono in dovere di dare il massimo e ricambiare con il loro contributo, come ha fatto il classe 1999 Leao contro l’Inter, confezionando un assist al bacio per il secondo gol dello svedese. Il portoghese è un’altra delle opere plasmate e perfezionate da Ibra, come si è visto nel derby, con l’ex Lille che ha fatto registrare un 96% di IET e un 97% di IEF, con un picco addirittura del 99% nell’uno contro uno offensivo. 18 anni di differenza non sembrano sentirsi, la nuova coppia d’oro del Milan pare nata per incantare il popolo rossonero.