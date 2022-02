Zoff contro il Var: «Snatura il calcio, va bene solo per il fuorigioco»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Lo storico ex portiere italiano Zoff si è schierato contro l’utilizzo del Var

Dino Zoff, storico ex portiere della Juventus e della Nazionale, in una intervista a Tuttosport si è detto contrario all’utilizzo del Var.

VAR – «Snatura troppo il calcio, che è uno sport di contatto. Va bene per il fuorigioco, ma per il resto mi lascia perplesso soprattutto da noi, in Italia, dove si tende a esagerare».

