Michael Zorc è tornato del secondo posto conquistato nel girone di Champions League

Michael Zorc, dirigente del Borussia Dortmund, in conferenza stampa ha parlato di come è andato il girone in Champions League; terminata al secondo posto alle spalle della Lazio.

«Con la Lazio abbiamo cominciato col piede sbagliato, ma possiamo essere felici per le nostre prestazioni. Ora abbiamo quattro partite di Bundesliga e la Pokal prima di Natale».