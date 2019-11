Zaniolo ha ammesso di non vedersi in Premier League e di volere continuare a segnare per la Roma: «Voglio che i tifosi sappiano quanto li amo»

Nicolò Zaniolo è già un simbolo per la Roma e viene paragonato a Totti. Intervistato dal Daily Mail ha dichiarato: «Lui è un’icona, è difficile da spiegare quanto sia importante per la Roma e per l’intera città. Il paragone con lui è una motivazione in più per dare il massimo ogni giorno».

E sulla possibilità di giocare in Premier: «Non sarebbe da me. Voglio baciare la maglia della Roma ogni volta che segnerò. Vorrei che i tifosi sapessero quanto li amo e quanto apprezzo quando urlano il mio nome. E’ una cosa che mi esalta».