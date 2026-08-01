Abodi svela a sorpresa: «Sta succedendo per gli stadi quello che mai è successo nella nostra storia». Le sue parole

Il percorso dell’Italia verso UEFA Euro 2032 passa necessariamente dal rinnovamento delle infrastrutture sportive. A fare il punto è intervenuto direttamente il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che sul proprio profilo X ha tracciato un bilancio dei progressi compiuti dal Governo in sinergia con le principali istituzioni calcistiche. Abodi ha evidenziato la portata nazionale del progetto, sottolineando come l’intero Paese sia coinvolto in un piano di interventi che sta assumendo dimensioni significative, sia per investimenti sia per impatto territoriale.

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PAROLE – «Come ho sempre detto in questi tre anni e mezzo, nonostante diffidenze e ostilità spesso subdole, sta succedendo per gli stadi quello che mai è successo nella nostra storia: tredici città, sedici progetti, 4,5 miliardi di euro di investimenti privati, una collaborazione stretta tra Governo, Comuni, Regioni, Club, FIGC e UEFA»

«Un portafoglio di opportunità finanziarie a supporto degli investimenti privati, elaborate insieme al MEF, saranno presentate entro un mese»

L’obiettivo è consegnare ai tifosi stadi moderni, accoglienti, funzionali, accessibili e sostenibili