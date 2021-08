Non solo Abraham, anche Batshuayi lascia il Chelsea: decisa la prossima destinazione dell’attaccante belga

Se Tammy Abraham sembra avvicinarsi ora dopo ora alla Roma di Josè Mourinho, anche un altro attaccante del Chelsea potrebbe fare le valigie dopo l’ingombrante arrivo di Romelu Lukaku dall’Inter.

Si tratta di Michy Batshuayi: l’attaccante belga, arrivato a Londra nel 2016, dovrebbe lasciare definitivamente la capitale inglese per trasferirsi in Turchia. Su di lui c’è infatti il forte pressing del Besiktas, pronto a metterlo sotto contratto per i prossimi anni. A riportarlo è Sky Sports Uk.