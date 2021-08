Abraham Roma, trattativa infinita: l’attaccante verso il sì ai giallorossi. Le ultime

Tammy Abraham si avvicina a piccoli passi alla Roma di José Mourinho: l’attaccante ha finalmente aperto alla proposta dei giallorossi

La Roma continua ad attendere e sperare nella fumata bianca per portare Tammy Abraham all’ombra del Colosseo. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, ieri il giocatore per la prima volta ha aperto alla possibilità di trasferirsi in Italia, anche se la Roma non è ancora riuscita a convincerlo del tutto. Per il club capitolino e per Tiago Pinto è diventata anche una questione di immagine: incassare un altro no “pesante” dopo il naufragio della trattativa per non sarebbe un bel segnale. Ecco anche perché Pinto ha deciso di restare a Londra ad oltranza, fino a che non avrà una risposta definitiva dal giocatore.

Oggi il giocatore prenderà parte alla gara del Chelsea, impegnato alle 16 in casa con il Crystal Palace. Ci sono sempre possibilità che i giocatori ci lascino, soprattutto se occupano la stessa posizione di Lukaku. Pinto sembra pronto ad assecondare anche i desideri del giocatore, che ha sparato alto, chiedendo 5 milioni di euro come ingaggio (contro i 2 e bonus che guadagna attualmente al Chelsea). Insomma, la Roma sta provando davvero in tutti i modi a portarlo a casa. Adesso tocca solo a lui decidere cosa fare del suo futuro.