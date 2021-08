Abraham Roma, firma e poi ritorno in Inghilterra: il motivo

Tammy Abraham ora firmerà con la Roma: ecco le prossime tapper per il centravanti inglese prima di accasarsi in giallorosso

Tammy Abraham è arrivato a Roma. Il centravanti inglese ormai ex Chelsea ha sostenuto le visite mediche per la Roma ed è diretto a Trigoria per firmare il suo nuovo contratto con la squadra di Mourinho.

Come riporta Sky Sport, Abraham ora dovrà tornare in Inghilterra per ottenere un visto di lavoro e rimarrà meno di 120 ore oltremanica quindi non sarà nemmeno necessaria la quarantena.