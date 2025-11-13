Acerbi Inter, addio a gennaio? Nelle ultime ore c’è uno scenario che sta prendendo piede per il difensore. I dettagli

Acerbi Inter, il totem che ha perso il posto: futuro in bilico per il difensore nerazzurro. Le ultime sul futuro del centrale di Chivu.

Il rapporto tra Francesco Acerbi e l’Inter sta vivendo un momento di profonda trasformazione. Il difensore centrale, oggi 37enne, non è più l’intoccabile leader della retroguardia nerazzurra. Nel giro di poche settimane, lo status di Acerbi all’Inter è cambiato radicalmente: da titolare inamovibile e simbolo della solidità difensiva a semplice opzione nelle rotazioni di Cristian Chivu. Una metamorfosi che non lascia indifferente il giocatore, il quale starebbe iniziando a riflettere sul proprio futuro, anche in vista della finestra di mercato di gennaio.

Da pilastro di Chivu a riserva di lusso

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico rumeno ha iniziato a privilegiare soluzioni differenti in difesa, riducendo progressivamente il minutaggio di Acerbi. Tre panchine consecutive prima del ritorno in campo contro la Lazio rappresentano un segnale chiaro del cambiamento nelle gerarchie. Per un calciatore abituato a guidare la linea difensiva e a essere un punto di riferimento per compagni e tifosi, si tratta di una novità difficile da digerire.

Il momento arriva in una fase in cui Acerbi all’Inter sperava di ottenere il rinnovo biennale del contratto, forte anche delle prestazioni convincenti offerte in Champions League, dove il suo gol decisivo contro il Barcellona aveva rilanciato la sua immagine europea. Tuttavia, le recenti esclusioni hanno raffreddato l’interesse della società per un prolungamento, rimandando ogni discussione alla prossima estate — se non addirittura cancellandola.

Malumore e futuro incerto: ipotesi addio a gennaio

Il malcontento di Acerbi è ormai palpabile. “Ace”, come viene soprannominato nello spogliatoio, non gradisce l’attuale gestione che prevede un costante turnover. Abituato a essere una figura centrale sia dal punto di vista tecnico sia carismatico, fatica ad accettare un ruolo marginale. Da qui nasce l’ipotesi, tutt’altro che remota, di un addio anticipato nel mercato invernale.

Se dovesse arrivare un’offerta interessante, l’Inter e Acerbi potrebbero decidere di separarsi con reciproca soddisfazione. La dirigenza nerazzurra, pur riconoscendo il contributo del difensore nelle ultime stagioni, non escluderebbe una cessione in caso di proposta congrua e volontà del giocatore di cambiare aria.

Per ora, Acerbi resta un elemento esperto e affidabile, ma la sua avventura all’Inter sembra aver perso quella centralità che l’aveva reso un simbolo della rinascita difensiva nerazzurra. Gennaio potrebbe segnare un nuovo capitolo per il veterano azzurro — dentro o fuori San Siro.