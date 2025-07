Acerbi Inter, clausola e tensioni passate: c’è l’ipotesi rescissione per il difensore nerazzurro fedelissimo di Inzaghi

Il futuro di Francesco Acerbi all’Inter è tutt’altro che scontato. L’eroe della semifinale di Champions League contro il Barcellona, considerato un fedelissimo dell’ex tecnico Simone Inzaghi, è ora al centro di riflessioni che potrebbero portare a un clamoroso addio. A pesare sul suo futuro non è solo un rapporto mai decollato pienamente con la dirigenza, ma anche una particolare clausola contrattuale e le nuove strategie del club.

La clausola nel contratto e i rapporti con il club

Nell’accordo che lega Acerbi all’Inter, secondo indiscrezioni mai smentite ufficialmente, sarebbe presente una clausola che consentirebbe al club di interrompere unilateralmente il rapporto. Pagando una penale di circa 500 mila euro, la società nerazzurra potrebbe liberarsi del giocatore. Questa opzione, unita a tensioni passate (legate alla gestione di alcuni infortuni con staff esterno), rende la sua posizione più fragile. Con l’addio del suo grande mentore, Simone Inzaghi, e l’arrivo del nuovo tecnico Cristian Chivu, gli equilibri sono cambiati e il futuro del difensore è ora in discussione. Lo scrive calciomercato.com.

Mercato Inter: la spinta per Leoni e la suggestione Al-Hilal

A spingere per una possibile cessione di Acerbi è anche la strategia di calciomercato dell’Inter. Il nuovo allenatore, Chivu, sta infatti chiedendo con insistenza l’acquisto di Giovanni Leoni, giovane e talentuoso difensore del Parma dal costo del cartellino molto elevato. Per finanziare l’operazione e fare spazio in rosa, la partenza di un centrale esperto diventa quasi una necessità. Essendo de Vrij più giovane, tutti gli indizi portano a un possibile sacrificio di Acerbi. Sullo sfondo resta la suggestione Al-Hilal, che garantirebbe al difensore un ultimo ricco contratto e un suggestivo ritorno alla corte di Inzaghi. Sebbene al momento le parti smentiscano, il mercato è lungo e il futuro di Francesco Acerbi all’Inter è appeso a un filo.