Acerbi Inter, il destino si decide: il contratto in scadenza e l’interesse esterno aprono scenari inattesi

Acerbi Inter, la svolta è vicina: il contratto in scadenza e le valutazioni di mercato aprono la strada a scenari decisivi

Il futuro di Francesco Acerbi, colonna dell’Inter nelle ultime stagioni, è tornato al centro delle valutazioni di mercato nerazzurre. Come spiegato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, gran parte delle strategie difensive per il prossimo anno dipenderanno dalle decisioni sul classe 1988.

Il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno, appare sempre più complicato: non ci sono stati passi concreti verso un prolungamento e la società valuta seriamente l’ipotesi di un addio per aprire un nuovo ciclo. L’Inter ha già iniziato a sondare altri profili, tra cui Ordonez, mentre lo stesso Acerbi riflette sulla possibilità di un’ultima esperienza lontano da Milano. La pista Al-Hilal, già sfiorata in estate, resta viva e potrebbe riaprirsi se il club saudita avrà spazio per un difensore straniero.

Un fattore chiave è il rapporto personale tra Acerbi e Simone Inzaghi, oggi tecnico dell’Al-Hilal, costruito ai tempi della Lazio e consolidato all’Inter. La decisione definitiva arriverà nei prossimi mesi, ma il tema è già sul tavolo: il destino di Acerbi potrebbe indirizzare l’intera strategia difensiva nerazzurra per la stagione futura.

