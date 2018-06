Acerbi-Lazio in stand by, il Sassuolo non fa sconti

La Lazio vuole Francesco Acerbi, ma la trattativa non avanza: il Sassuolo non vuole fare sconti per il cartellino del difensore

Dopo il passaggio di Stefan de Vrij all’Inter a parametro zero, la Lazio è alla ricerca di un difensore che possa sostituire l’olandese nello scacchiere di Simone Inzaghi. Il grande obiettivo della società biancoceleste resta Francesco Acerbi, centrale classe 1988 in forza al Sassuolo. La trattativa va ormai avanti da settimane: l’intenzione dei capitolini è quella di far scendere le richieste del club neroverde. Al momento, però, l’operazione sarebbe in fase di stallo. Squinzi, infatti, non vuole fare sconti: per l’ex Milan servono 12 milioni di euro.