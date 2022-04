Adani ancora contro Allegri: «Lo sanno anche i pali delle porte!». L’opinionista critica ancora il gioco della Juventus

Negli studi di 90′ minuto, Lele Adani ha così parlato della Juve di Allegri.

LE PAROLE – «La Juventus sta finendo una stagione negativa con grande spirito. nella lotta per il risultato, nell’atteggiamento…Ora la rosa va integrata con qualche giocatore forte e ci deve essere un’altra proposta calcistica, ma questo lo sanno anche i pali delle porte. Non è mai successo che i bianconeri a sei giornate dalla fine avessero il decimo attacco. E hanno anche un Vlahovic in più da gennaio».