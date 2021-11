Adani esalta il Milan: «Come il Bayern Monaco di Guardiola»

Lele Adani ha parlato anche di Milan durante il intervento alla Bobo TV. Ecco le dichiarazioni dell’opinionista sui rossoneri

Intervenuto sulla BoboTv durante una diretta Twitch, Lele Adani si è soffermato sul momento del Milan di Stefano Pioli, paragonandolo al Bayern Monaco allenato da Pep Guardiola. Le sue dichiarazioni riprese da TMW.

MILAN – «Non è lo stupore di una partita, sono conferme. Il Milan quando attaccava faceva spesso il 3-1-1-5, con Kessie in mezzo ai due difensori centrali. È una cosa che ho visto per la prima volta al Bayern Monaco di Guardiola, con gli esterni che si alzano o si accentrano: Leao fa il trequartista, Calabria entra in campo tipo mezzala. Questa idea toglie riferimenti e il Milan gioca da Dio. Ieri lo ha fatto contro un allenatore che non perdeva da 47 partite in casa. Penso a Guardiola perché è l’esempio, lui ha aperto gli occhi a tutti. A seconda delle disponibilità, si creano giochi di posizione per sorprendere. I terzini dentro il campo li ha inventati Guardiola. Dentro questa filosofia ci sono Nagelsmann, Rose… Nessuno è Steve Jobs, ma il calcio evolve e i movimenti ispirano. Chi non evolve rimane solo».