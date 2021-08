Addio a Francesco Morini: l’ex Juve scomparso a 77 anni

Morini Juventus: morto a 77 anni lo storico stopper bianconero, che ha vestito la casacca della Vecchia Signora fino al 1980

Francesco Morini, storico stopper della Juventus, è morto all’età di 77 anni. Morini ha vestito la maglia bianconera dal 1969 al 1980, vincendo a Torino 5 Scudetti, 1 Coppa Italia e 1 Coppa Uefa.

Non solo Juve, però, perché Morini ha giocato anche con la Sampdoria, vincendo un campionato di Serie B. La carriera l’ha chiusa in Canada, ai Toronto Blizzard. Era soprannominato ‘Morgan’, per la sua abilità di rubare il pallone agli avversari.