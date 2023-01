Ag. Lautaro: «Sta bene all’Inter. Io in sede per parlare di calcio»

L’agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camano, ha parlato dopo essere uscito dalla sede dell’Inter

L’agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camano, ha parlato dopo essere uscito dalla sede dell’Inter. Le sue dichiarazioni:

«Una visita di cortesia, non sono soltanto il procuratore di Lautaro, ho diversi ragazzi e sono venuto qui per parlare. Non faccio nomi, ma Ausilio conosce bene il mercato e fa le sue valutazioni. Lautaro? Nessuna novità, sta bene all’Inter».