Agente Dani Olmo: «È stato vicinissimo al Milan. Poi…»

Juanma Lopez, agente di Dani Olmo, ha parlato della trattativa con il Milan. Le dichiarazioni ai microfoni di gianlucadimarzio.com

«Se è stato vicino? Molto, a Boban piaceva tantissimo, ci ha provato per settimane, ci siamo anche incontrati a Milano, ero in compagnia di suo papà e di Andy Bara. Ma alla fine ha scelto il giocatore, ha preferito proseguire il suo percorso di crescita in Bundesliga».