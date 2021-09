Agente Nzola: «Non è vero che abbiamo rifiutato il Genoa. Ora aspettiamo la Turchia»

Doug Pingisi, agente di Mbala Nzola, ha parlato ai microfoni di Sky Sport chiarendo la situazione intorno all’attaccante

Doug Pingisi, agente di Mbala Nzola, ha parlato ai microfoni di Sky Sport chiarendo la situazione intorno all’attaccante dopo che Pecini (ds dello Spezia) ha affermato che l’attaccante avesse rifiutato il Genoa.

«Nzola era sul mercato. È normale ci fossero delle trattative. Abbiamo fatto tanti discorsi con Pecini, cercando di trovare una soluzione. La volontà del giocatore era quella di restare in Serie A. L’unica squadra ad aver fatto un’offerta concreta è stata il Genoa, anche in virtù degli ottimi rapporti tra Preziosi e il giocatore. Abbiamo poi avuto anche contatti con club inglesi e turchi, ma la volontà di M’bala è sempre stata quella di rimanere in Italia. Il Genoa era la sua prima scelta, poi i rossoblù non hanno trovato l’accordo con lo Spezia e lo scambio è saltato. Ma non si dica che Nzola non gradiva la destinazione perché non é la verità. Turchia? Stiamo parlando con l’ İstanbul Başakşehir, il giocatore gradirebbe la destinazione. Sui di lui, sempre dalla Turchia c’era anche il Riezspor. Noi stiamo aspettando una risposta positiva dal club per andare al Başakşehir. La squadra di Instanbul è sempre stata la meta preferita dal ragazzo, dopo la Serie A».