Agente Rodriguez: «Insulti immeritati, ha dato tutto per il Milan»

Gianluca Di Domenico difende il proprio assistito Ricardo Rodriguez dalla pioggia di critiche da parte dei tifosi del Milan

I tifosi del Milan, delusi dallo scarso rendimento di Ricardo Rodriguez, hanno deciso di attaccare il terzino svizzero, insultandolo sui social. Attraverso un commento su Instagram, l’agente del giocatore, Gianluca Di Domenico, ha difeso così il laterale.

«Un grande uomo e un grande campione! Chi ti conosce ti rispetta, non ti curare di chi non ti rispetta senza conoscerti. Le statistiche parlano per te: 40 gol in carriera, 2 mondiali, 1 europeo, 70 partite con la nazionale svizzera; presenze in Champions ed Europa League. In Germania 150 partite di Bundesliga, nel Milan sei sempre stato un vero professionista a disposizione della squadra, mai una virgola fuori luogo. Non meriti nessun insulto, perché sei sempre stato corretto e hai sempre dato tutto per il Milan!».