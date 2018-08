L’agente di Sturaro conferma: «Fiorentina? Sono due anni che Corvino lo vuole»

Carlo Volpi procuratore di Stefano Sturaro apre ad un possibile approdo in viola: «Magari è la volta buona»

E’ forse il nome più caldo in uscita dalla Juventus. Stefano Sturaro è, ogni giorno che passa, sempre più vicino alla Fiorentina. il centrocampista sanremese, dopo due anni e mezzo convincenti con alcune prestazioni superlative in Champions League, ha assistito, nell’ultima stagione, ad un ridimensionamento importante del proprio minutaggio. Maggior concorrenza in mezzo al rettangolo verde e, con un Emre Can in più, poche speranze di un incremento nell’immediato futuro.

La contingente esigenza della società bianconera di monetizzare dopo un mercato onerosissimo, potrebbe far rima con cessione per il 25enne nel giro della nostra Nazionale. Spettatrice interessata è la Fiorentina ed un’ulteriore conferma arriva dallo stesso procuratore del calciatore, Carlo Volpi «Con Corvino ne stiamo parlando indipendentemente da ogni altro affare, anche se ancora non abbiamo approfondito la questione. Corvino vuole Stefano da due anni, vedremo se questa è la volta buona e stavolta l’affare si concretizzerà». Sono attesi sviluppi nelle prossime ore.