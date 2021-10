L’Agente di Dusan Vlahovic ha parlato del futuro del suo assistito: «Con Commisso non parlo più, in estate c’era anche l’offerta giusta»

In un’intervista a Firenzeviola, l’agente di Dusan Vlahovic – attaccante della Fiorentina – ha parlato del futuro del suo assistito e ha anche rivelato un retroscena dell’ultimo calciomercato.

RINNOVO – «Dusan non firmerà alcun rinnovo con la Fiorentina. Non abbiamo alcuna intenzione di metterci a negoziare il rinnovo con la Fiorentina, ecco perché non parliamo né con i giornalisti né con la società».

OFFERTA ATLETICO – «Quest’estate avevamo portato alla Fiorentina un’offerta da 60 milioni più bonus (dell’Atletico Madrid ndr.), tra noi e il club acquirente c’era già l’accordo, ma il presidente Commisso non ha voluto sentire ragioni».