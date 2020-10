Agnelli duro: «Brutta immagine all’estero, siamo dei provinciali» – VIDEO

Andrea Agnelli parla in conferenza stampa su Juventus-Napoli: ecco le parole del presidente bianconero sulla situazione

Andrea Agnelli è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le parole del presidente della Juventus sulla situazione relativa alla gara contro il Napoli. Queste alcune sue dichiarazioni.

SOSPETTI – «Non ho mai sospetti. Il fatto che una squadra non raggiunga lo stadio per giocare una partita prevista non dà una bella immagine del nostro calcio. Noi siamo abituati a essere autoreferenziali e ci interessano solo i giudizi all’interno non preoccupandoci delle figure che facciamo all’esterno. Per poi riempirci la bocca di voler fare aumentare la nostra credibilità internazionale. Sono a supporto dell’idea di Dal Pino, ben venga l’individuazione del partner corretto per lo sviluppo del nostro calcio. Io mi sarei comportato come ho fatto finora, adesso bisogna pensare a completare il campionato rispettando le indicazioni che ci vengono date».