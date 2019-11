Agudelo scaccia l’Inter: «Penso solo al Genoa»

Il centrocampista del Genoa non pensa al mercato e scaccia le voci che lo vorrebbero all’Inter già a gennaio

Kevin Agudelo snobba le voci di mercato che lo vorrebbero vicino all’Inter. Il giovanissimo centrocampista del Genoa spiega tutto attraverso Instagram: «Vedo, leggo e sento tante cose su di me in questi giorni, ma penso solo al Genoa».

«Vorrei precisare una cosa. Non conosco il signor Risticvic che parla a nome mio. Il mio agente e l’unica persona autorizzata a parlare come mio rappresentante è Ronal Rico, insieme all’avvocato Vincenzo Buongiovanni per l’Italia e l’Europa».