Aguero rivela: «Era fatta per quel club di Serie A. Volevo giocare in Italia, poi è successo quell'episodio» - Calcio News 24

Aguero rivela di essere stato molto vicino a giocare in Serie A per quel club. Ecco le dichiarazioni dell’ex stella del Manchester City

A Marca, Sergio Aguero ha parlato di un retroscena di calciomercato: l’ex attaccante del Manchester City ha dichiarato di essere stato vicino a vestire la casacca della Juventus. Le sue parole.

AGUERO – «Si è sempre parlato del mio possibile trasferimento al Real Madrid, ma era più una questione politica, tra club, che qualcosa di concreto. Prima del City avevo già tutto definito con la Juventus, ma in quel momento Gil gli disse che il Real Madrid mi voleva, ed è lì che inizia la storia con il City. Mi entusiasmava molto l’idea di giocare in Premier League e, inoltre, il City avrebbe partecipato alla Champions League, mentre la Juve non si era qualificata. Alla fine è stata una buona decisione».