Ajax-Feyenoord 2-1: The Klassieker va a Farioli, decide Taylor nel finale. Conceiçao occhio, i Rotterdammers hanno un grande Timber

Tutto quello che è successo nell’ultima sfida tra Ajax-Feyenoord di Eredivisie, terminata con il punteggio di 2-1. I dettagli

C’era l’atmosfera delle grandi domeniche alla Johan Cruyff Arena. E Amsterdam ha vissuto una grande edizione del The Klassieker, con un Ajax-Feyenoord davvero spettacolare. Si sono viste due squadre verticali, che si sono date battaglie fino all’ultimo e che hanno onorato la storicità della sfida. Ha vinto 2-1 la formazione di Farioli, conquistando 3 punti che la avvicinano a 2 lunghezze dal Psv, ma con una gara da giocare che potrebbe determinare il sorpasso. Indicazioni anche per Sergio Conceiçao: a dispetto del 6-1 incassato a Lille e della sconfitta odierna, il Feyenoord è vivo. Vero, senza Gimenez il peso dell’attacco è considerevolmente minore. Ma almeno un uomo da tenere d’occhio i Rotterdammers lo hanno ed è colui che oggi è andato in rete, quel Timber inizialmente in panchina perché non sta benissimo.

Cinque gli episodi principali del match. Nel primo tempo l’Ajax passa con Brobbey, che ha approfittato di una corta respinta di Weelenreuther e ha ritrovato il gol dopo 70 giorni di digiuno. Subito dopo l’ex Inter Klaassen ha deviato di testa sulla traversa. Nella ripresa Timber ha siglato il pareggio con un sinistro preparato da un tocco di suola con l’altro piede, una rete di grande raffinatezza. Weghorst si è procurato un calcio di rigore, ma se l’è visto neutralizzare dal portiere avversario. La svolta decisiva si è avuta nei minuti di recupero: incursione dalla destra di Gaaei, taglio al centro di Taylor che ha trovato il tempo giusto per firmare la vittoria. 2-0 all’andata, 2-1 al ritorno: l’Ajax si è vendicato dopo che l’anno scorso aveva subito un umiliante 10-0 nelle due sfide di Eredivisie.