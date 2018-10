Ajax-Feyenoord termina 3-0, ma il portiere ospite Bijlow la combina grossa

Ajax e Feyenoord rappresentano da sempre l’elité del calcio olandese, ma non sempre le prestazioni in campo rispecchiano il blasone: lo sa bene il portiere Bijlow che, nella trasferta di Amsterdam, ha avvantaggiato enormemente i padroni di casa con una papera colossale. La sfida è terminata 3-0 per i Lancieri che salgono a 25 punti in classifica, al secondo posto, dietro solo al Psv che comanda con 30 punti. Il Feyenoord, invece, rimane al terzo posto, staccato di 5 lunghezze dall’Ajax.