Ajax Inter: live, cronaca, tabellino e risultato

Appuntamento alle 21 alla Johan Cruijff Arena per Ajax Inter, la sfida del 1° turno della League Phase della Champions League

Atmosfera elettrica alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, dove l’Ajax ospita l’Inter nella gara inaugurale della League Phase di Champions League. Un appuntamento dal significato particolare per Cristian Chivu, attuale tecnico nerazzurro ed ex difensore dei Lancieri, con cui ha vissuto stagioni da protagonista indossando anche la fascia di capitano.

Tutto è pronto per una sfida che promette spettacolo e intensità: segui con noi la diretta live per non perdere aggiornamenti, emozioni e momenti chiave di questo debutto europeo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

AJAX (4-3-3): 1 Jaros; 3 Gaaei, 4 Itakura, 15 Baas, 5 Wijndal; 6 Regeer, 18 Klaassen, 8 Taylor; 17 Edvardsen, 25 Weghorst, 11 Godts. A disposizione: 12 Herkeens, 22 Pasveer, 2 Lucas Rosa, 7 Moro, 9 Dolberg, 10 Gloukh, 16 McConnell, 24 Mokio, 28 Fitz-Jim, 37 Sutalo, 41 Alders, 43 Bounida. Allenatore: John Heitinga.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 94 Esposito. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 7 Zielinski, 8 Sucic, 10 Lautaro, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck. Allenatore: Cristian Chivu.

