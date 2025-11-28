Ajax alla ricerca di un direttore tecnico: Jordi Cruijff e non solo. Dall’Olanda sicuri, si candida anche l’ex leggenda dell’Inter Maxwell!

Ajax alla ricerca di un direttore tecnico: non solo Jordi Cruijff per il ruolo. Dall’Olanda sicuri, si candida anche l’ex leggenda dell’Inter Maxwell!

Ritiratosi dal calcio nel 2017, Maxwell ha intrapreso subito un percorso da dirigente, iniziando la sua carriera fuori dal campo a Parigi. L’ex terzino brasiliano — che in Italia ha vestito anche la maglia dell’Inter — è stato infatti coordinatore sportivo del PSG tra il 2017 e il 2019, diventando il braccio destro di Antero Henrique e svolgendo un ruolo chiave di collegamento tra la dirigenza e il gruppo professionistico.

A sei anni dalla conclusione di quell’esperienza, il nome di Maxwell torna a circolare per un ruolo di grande rilievo nel calcio europeo. Secondo quanto riportato dal Telegraaf, l’ex difensore sarebbe in contatto con i vertici dell’Ajax per discutere la posizione di direttore tecnico del club. Un ruolo strategico, centrale nella pianificazione sportiva, che comporta la supervisione dell’intera struttura e la gestione del rapporto tra squadra e dirigenza in un momento sportivamente complesso per la squadra di Amsterdam.

La candidatura di Maxwell non è però l’unica sul tavolo. In corsa ci sarebbe anche Jordi Cruijff, ex giocatore del Barcellona e già consulente tecnico dei blaugrana, nonché figlio dell’ex calciatore Johan. L’Ajax sta quindi valutando profili diversi ma accomunati da un forte background internazionale e da un’importante esperienza nei top club europei.

Maxwell, forte del suo passato da calciatore proprio con la maglia dell’Ajax, rappresenta una figura riconosciuta e stimata all’interno dell’ambiente olandese. La sua capacità di mediare tra giocatori e dirigenza, unita alla piena conoscenza dei meccanismi organizzativi di un club d’élite, potrebbe risultare un elemento determinante nella scelta finale.

