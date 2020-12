Ajax, ten Hag: «Atalanta incredibile. 15 milioni in palio»

Erik ten Hag, allenatore dell’Ajax, ha presentato in conferenza stampa il match di Champions League contro l’Atalanta

Erik ten Hag, allenatore dell’Ajax, ha presentato in conferenza stampa il match di Champions League contro l’Atalanta.

ATALANTA – «L’Atalanta è una squadra incredibile, hanno uno stile di gioco interessante. Rispetto tanto Gasperini, hanno giocatori chiave soprattutto a centrocampo. Quando mancano si sente la differenza. Abbiamo uno stile molto simile. Sono noni in serie A, ma questo dipende dall’assenza dei giocatori fisici. Questo succede anche a noi».

MOMENTO DI DIFFICOLTA’ – «Dicembre è sempre un mese difficile. Non faccio paragoni, abbiamo perso tanti giocatori, ma è successo anche all’Atalanta. Manca la concentrazione, dobbiamo sfruttare meglio gli spazi e avere maggiore fiducia. Dobbiamo prenderci dei rischi, ma a volte può essere un problema se manca la concentrazione, come è successo a Bergamo».

VITTORIA – «Ci sono 15 milioni di euro in ballo per la qualificazione, ma noi vogliamo passare il turno per far parte delle migliori squadre d’Europa. Pensiamo più al prestigio che ai soldi. Stimo molto tutto il sistema Atalanta, per come è strutturata la società».

MODIFICHE – «Possiamo anche cambiare, ma bisogna restare concentrati. Vogliamo sfruttare il nostro modo di giocare, ci aspettiamo una gara davvero bella».