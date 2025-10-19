Inter, Akanji al top contro la Roma. Lo spogliatoio lo esalta: «Giocatore folle». L’ex City ha già convinto tutti in nerazzurro

La marcia dell’Inter non conosce ostacoli. I nerazzurri centrano la sesta vittoria consecutiva in campionato, espugnando un campo difficile come l’Olimpico e battendo la Roma. Un successo di misura, sofferto ma pesantissimo, che consolida il primato della squadra di Cristian Chivu e ne conferma la solidità.

A decidere il big match è stata la rete di un eccezionale Bonny, che ha regalato i tre punti ai suoi. Ma il successo non è stato solo merito dell’attacco. L’Inter, specialmente nel corso del secondo tempo, ha dimostrato di saper soffrire, resistendo alla pressione giallorossa e mantenendo la porta inviolata grazie alle parate di Yann Sommer, ma soprattutto grazie a una prestazione difensiva sontuosa guidata da Manuel Akanji.

Il difensore svizzero, arrivato quasi in sordina nelle ultime ore del mercato estivo dal Manchester City, si è rivelato un colpo straordinario. L’allenatore ex Parma, Cristian Chivu, ha capito subito il suo valore e, mettendolo a disposizione della squadra, lo ha trasformato in un pilastro insostituibile della retroguardia. Nella notte dell’Olimpico, Akanji ha confezionato una partita ai limiti della perfezione, annullando gli attaccanti avversari con chiusure e anticipi di assoluto livello e dando sicurezza a tutto il reparto.

La sua performance non è passata inosservata, tanto che sui social sono arrivati i complimenti pubblici da parte dei compagni di squadra. Lo stesso Akanji ha celebrato la vittoria sul proprio profilo Instagram: «90 minuti di battaglia, attenzione e disciplina! Fatto il nostro lavoro a Roma, andiamo avanti». Pronta la reazione dei veterani dello spogliatoio. Nicolò Barella, sempre su Instagram, ha commentato con un eloquente «giocatore folle», mentre Alessandro Bastoni ha sintetizzato l’ammirazione generale con un emblematico «mamma mia». Un’investitura ufficiale: anche i senatori dell’Inter incoronano e tessono le lodi di Akanji, certificando come l’ultimo arrivato sia già diventato un leader tecnico della capolista.