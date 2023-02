Al Hilal, Diaz sfida il Real Madrid: «Abbiamo intenzione di giocarcela anche oggi»

Ramon Diaz, tecnico dell’Al Hilal, sfida il Real Madrid di Carlo Ancelotti in vista della finalissima del Mondiale per Club

Ramon Diaz, alla Gazzetta dello Sport, ha parlato in vista della finalissima del Mondiale per Club tra Al Hilal e Real Madrid.

LE PAROLE – «Il Madrid è una grande squadra, anche con assenze pesanti. Hanno un’esperienza mostruosa. Gli egiziani sono arrivati stanchi, avevano giocato 2 gare, sono stati sovrastati fisicamente, specie nel finale. Noi abbiamo avuto 24 ore in più del Real per recuperare, fisicamente non avremo problemi. La cosa più importante è la gestione degli spazi: se riusciamo a star bene in campo noi giochiamo molto bene e lo cercheremo di fare».