Al Khelaifi vede Champions: «Juve e Napoli molto forti. Buffon eccezionale»

Il presidente del PSG ha rilasciato alcune battute sulla corsa Champions. Ecco le dichiarazioni di Nasser Al Khelaifi

Il PSG vuole vincere la prossima Champions League ma il presidente Al Khelaifi sa bene che dovrà vedersela, anche, con le italiane. Secondo molti esperti i parigini, che hanno uno dei tridenti offensivi più forti di sempre con Mbappé, Cavani e Neymar, sono in prima fila per contendere a Real Madrid, Juventus, Barcellona e Manchester City, la prossima Champions League. «Con Cristiano Ronaldo la Juve è una grande avversaria, è forte davvero» ha detto il numero uno dei parigini ai cronisti italiani presenti a Spalato in occasione del congresso dell’Eca.

Il presidente dei parigini ha parlato anche del doppio impegno con il Napoli, avversario nel girone insieme a Liverpool e Stella Rossa: «De Laurentiis è un grande presidente e la sua è una squadra forte. Nel girone contro il Napoli non sarà facile e dovremo giocare al massimo per andare agli ottavi». Chiosa su Gigi Buffon, nuovo portiere del PSG, arrivato dopo l’esperienza, durata 17 anni, alla Juventus: «E’ una persona incredibile e un portiere eccezionale. E’ un onore averlo nella nostra squadra e sono davvero felice che vesta la maglia del PSG».