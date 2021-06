Alibaba e governo Jiangsu verso l’acquisto di una partecipazione di Suning

Suning.com starebbe per vendere ad Alibaba e al governo provinciale di Jiangsu alcune partecipazioni nel ramo di vendita al dettaglio

La famiglia Zhang potrebbe presto perdere il controllo di Suning.com. Come riportato da Bloomber.com, infatti, Alibaba Group Holding Ltd. e il governo provinciale di Jiangsu sarebbero vicini a un accordo per acquistare alcune partecipazioni nel ramo della vendita al dettaglio dell’impero Suning.

Un annuncio potrebbe arrivare già nel corso di questa settimana. I negoziati sono in corso, con l’accordo che anche non essere raggiunto, ma dalle informazioni che arrivano da Bloomber la famiglia Zhang potrebbe perdere il controllo di Suning.com.