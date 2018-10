Allan, è duello Italia-Brasile: Tite pensa alla convocazione

Il Brasile prova a strappare Allan all’Italia: Tite pensa alla convocazione del giocatore del Napoli per le prossime amichevoli.

L’interesse dell’Italia per il centrocampista del Napoli Allan, in possesso del doppio passaporto e dunque convocabile come oriundo nella Nazionale di Mancini, ha fatto suonare il campanello d’allarme in casa Brasile. Secondo quanto riporta l’agenzia “Ansa”, infatti, il Ct della Seleçao Tite starebbe pensando di convocare il giocatore partenopeo per le prossime amichevoli, a cominciare da quella del 16 novembre contro l’Uruguay. Per questo seguirà con grande attenzione la sfida di questa sera in Champions League fra la squadra di Ancelotti e il PSG.

Il Commissario tecnico verdeoro ne avrebbe parlato con il suo braccio destro e assistente Sylvinho, che segue con assiduità i giocatori brasiliani che giocano in Europa. Quest’ultimo gli avrebbe fornito ottime referenze sul giocatore del Napoli. Agli occhi del Ct del Brasile Allan potrebbe ricoprire nella Seleçao il ruolo di vice Casemiro (al posto di Fernandinho) o fare l’interno di centrocampo, come fanno attualmente Fred e Arthur. Il Commisario tecnico è convinto di poter sciogliere tutti i suoi dubbi a riguardo una volta che lo vedrà all’opera negli allenamenti.

Sylvinho inoltre avrebbe fatto sapere a Tite del forte interesse dell’Italia per il giocatore, da cui la scelta del Commissario tecnico verdeoro di anticipare gli azzurri e inserire il nome di Allan nell’elenco dei convocati che sarà diramato già questo venerdì per le amichevoli del 16 e 20 novembre. Se il giocatore del Napoli accettasse la convocazione, sfumerebbe la possibilità per Mancini di poter fare affidamento su di lui per il centrocampo azzurro.

MANCINI: «L’ITALIA HA BISOGNO DI UN ICARDI»