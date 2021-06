Allegri Arthur, il tecnico non lo vede come regista: lo scenario

Arthur, tutte le perplessità di Allegri: non può fare quel ruolo! Il tecnico dovrà reinventare l’ex Barcellona

Valutato 72 milioni nello scambio con Pjanic, Arthur non è riuscito a imporsi in questa prima stagione di Juventus, caratterizzata da tanti problemi fisici e altrettante difficoltà. Nella sua testa non c’è comunque l’udea di lasciare la Juve, vuole anzi mostrare quanto vale davvero. Lo dice Gazzetta.

Si è parlato dell’interesse del PSG che però non si è fatto sentire col giocare e difficilmente arriverebbe a cifre particolarmente alte. Per lui non sarà facile però trovare spazio con Allegri che vuole un play davanti alla difesa che detti i tempi e che indichi la via del gol più alla Pjanic o alla Locatelli. Preferirebbe il brasiliano interno, ma anche lì Max ha una preferenza per giocatori più fisici. Bisognerà trovare un compromesso tattico.