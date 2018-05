Allegri non vuole distrazioni e striglia la squadra: «Non abbiamo vinto nulla»

La Juventus prosegue la marcia di avvicinamento alla sfida con il Bologna. Massimiliano Allegri non vuole distrazioni

La Juventus ha 4 punti di vantaggio sul Napoli a tre giornate dal termine del campionato. I bianconeri possono permettersi il lusso di sbagliare una partita e di rimanere in testa vincendo le altre due. La Juve affronterà il Bologna tra le mura amiche, poi avrà la finale di Coppa Italia contro il Milan e la trasferta in casa della Roma e infine il Verona in casa all’ultima giornata. Il grande ostacolo, almeno sulla carta, sembra essere la Roma di Eusebio Di Francesco che però potrebbe aver già chiuso il discorso Champions. Allegri non vuole fare calcoli e non vuole distrazioni.

Il tecnico bianconero lo ha fatto presente ai suoi calciatori: nessuna distrazione. Allegri non si fida, conosce i suoi polli, come si suol dire, e non ammette nuovi cali di tensione. La Juve ha perso punti contro Spal e Crotone in questa stagione e il tempo dei regali è finito. Secondo La Stampa l’allenatore bianconero ha ricordato ai suoi proprio i passi falsi contro Spal e Crotone e li ha invitati a rimanere concentrati, perché il settimo titolo consecutivo non è scontato e non è ancora vinto. «Calma, non abbiamo ancora vinto niente» in sintesi, il discorso dell’allenatore.