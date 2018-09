Allegri e vincenti: nessuno nella storia della Juve come Max

Max Allegri ha la miglior media punti della storia bianconera in Serie A. Ora vuole nuovi record ma soprattutto la Champions

Le tre vittorie iniziali contro Chievo Verona, Lazio e Parma (due di queste in trasferta) hanno permesso a Massimiliano Allegri di staccare Antonio Conte e di diventare l’allenatore della Juventus con la miglior media punti in Serie A di sempre. Prima dell’inizio della stagione, i due allenatori erano appaiati al primo posto, ora Max ha superato Antonio con una media di 2,41 punti a gara. Antonio Conte invece è al secondo posto di sempre con 2,39 punti a partita mentre Fabio Capello è terzo con 2,39.

I tre hanno fatto meglio di Carcano che è quarto 2,29. Max Allegri ha una percentuale di vittorie pari al 75,5% con una media gol realizzati di 2,05 a partita mentre i gol subiti si fermano a 0,63 a partita. Allegri stravince anche prendendo in considerazione tutte le gare ufficiali della Juventus (nel calcolo rientrano gli allenatori con almeno 100 panchine bianconere): 2,30 la media punti a partita, al secondo posto rimane sempre Antonio Conte con 2,25. Numeri incredibili per Max Allegri che vuole nuovi record con la Juventus ma che deve conquistare la Champions League per diventare uno dei più vincenti di sempre della storia bianconera.