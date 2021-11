Allegri: l’espressione «corto muso» finisce sulla Treccani

Allegri, il «corto muso» sbarca sulla Treccani. Il neologismo del tecnico conquista l’enciclopedia più famosa d’Italia

Era 13 aprile 2019 quando, durante una conferenza post Spal-Juventus, Massimiliano Allegri utilizzava per la prima volta l’espressione «corto muso» in riferimento al calcio e in particolare alla volata scudetto con Napoli. Da quel momento la perifrasi è diventata virale tra gli appassionato, nonché manifesto della filosofia del tecnico della Juventus.

L'espressione "corto muso" nasce nel mondo dell'ippica ma è grazie a Massimiliano Allegri, allenatore della @juventusfc, che è diventata un modo di dire da un paio d'anni. Per approfondire storia e significato della locuzione, un clic qui: https://t.co/0KCBqwbC93 pic.twitter.com/urKGzXGIQt — Treccani (@Treccani) November 13, 2021

Ora il «corto muso» è stato riconosciuto come neologismo anche dalla Treccani che lo ha abbracciato fornendo ampia spiegazione e definizione. Non è la prima volta che mondo Juve influenza la celebre enciclopedia: per maggiori informazioni vedi “Bonucciata”.