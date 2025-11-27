 Allegri Milan, servono rinforzi a gennaio per puntare allo Scudetto
Allegri Milan, servono rinforzi per i rossoneri nel prossimo mercato di gennaio per poter puntare allo Scudetto

Il Corriere dello Sport ha lanciato un messaggio chiaro alla dirigenza rossonera: “Il mercato per aiutare Allegri”. Il tecnico livornese, tornato sulla panchina del Milan per riportare il Diavolo al vertice, è l’allenatore che ha effettuato meno sostituzioni in questa prima parte di Serie A. Un dato che evidenzia un problema strutturale: la rosa è troppo corta e costringe Allegri a spremere sempre gli stessi uomini.

Attualmente il Milan conta appena 19 giocatori di movimento, un numero insufficiente per reggere tre competizioni. Nonostante ciò, i rossoneri sono secondi in classifica, a soli due punti dalla Roma capolista, dimostrando grande solidità e lavoro di squadra.

Mg Milano 28/09/2025 – campionato di calcio serie A / Milan-Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Alexis Saelemaekers

Ma per trasformare il sogno Scudetto in realtà serve un cambio di passo immediato. Toccherà al nuovo DS Igli Tare intervenire sul mercato invernale con colpi mirati: rinforzi di qualità ed esperienza per dare ad Allegri alternative credibili e garantire riposo ai titolari.

La pressione sulla dirigenza è massima: solo una campagna acquisti decisa potrà fornire al Milan la profondità necessaria per strappare il titolo al Napoli campione in carica.

