Allegri Milan, servono rinforzi a gennaio per puntare allo Scudetto

Allegri Milan, servono rinforzi per i rossoneri nel prossimo mercato di gennaio per poter puntare allo Scudetto

Il Corriere dello Sport ha lanciato un messaggio chiaro alla dirigenza rossonera: “Il mercato per aiutare Allegri”. Il tecnico livornese, tornato sulla panchina del Milan per riportare il Diavolo al vertice, è l’allenatore che ha effettuato meno sostituzioni in questa prima parte di Serie A. Un dato che evidenzia un problema strutturale: la rosa è troppo corta e costringe Allegri a spremere sempre gli stessi uomini.

Attualmente il Milan conta appena 19 giocatori di movimento, un numero insufficiente per reggere tre competizioni. Nonostante ciò, i rossoneri sono secondi in classifica, a soli due punti dalla Roma capolista, dimostrando grande solidità e lavoro di squadra.

Ma per trasformare il sogno Scudetto in realtà serve un cambio di passo immediato. Toccherà al nuovo DS Igli Tare intervenire sul mercato invernale con colpi mirati: rinforzi di qualità ed esperienza per dare ad Allegri alternative credibili e garantire riposo ai titolari.

La pressione sulla dirigenza è massima: solo una campagna acquisti decisa potrà fornire al Milan la profondità necessaria per strappare il titolo al Napoli campione in carica.

