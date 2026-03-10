Allegri Milan, avanti insieme: Cardinale punta sul tecnico per costruire il futuro! Dall’opzione per il rinnovo al progetto

Allegri Milan, avanti insieme: il tecnico sarà al centro del progetto futuro del club rossonero. Svelati i dettagli sull’opzione per il rinnovo

Il Milan vuole continuare il proprio percorso con Massimiliano Allegri, allenatore livornese scelto per riportare stabilità, esperienza e mentalità vincente in un gruppo reduce da una stagione deludente. La vittoria nel derby ha rafforzato ulteriormente questa linea e ha consolidato la fiducia della proprietà nel lavoro svolto fin qui dall’ex tecnico della Juventus.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, il giorno dopo il successo contro l’Inter, Gerry Cardinale, proprietario del club rossonero e numero uno di RedBird, ha lasciato l’Italia con la sensazione che il progetto avviato nell’estate del 2022 stia finalmente entrando nella fase più solida della sua crescita. Il patron americano ha voluto celebrare il risultato scendendo anche nello spogliatoio per complimentarsi con squadra, staff tecnico, dirigenza e tutti coloro che lavorano dietro le quinte.

Allegri è considerato l’uomo giusto per la crescita rossonera

La proprietà rossonera considera oggi Allegri un punto di riferimento centrale, non solo per il presente ma anche per il futuro. I risultati ottenuti finora, il ritorno in piena corsa per i vertici del campionato e la concreta possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League hanno rafforzato l’idea di proseguire insieme.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Secondo la ricostruzione della rosea, Cardinale è soddisfatto anche del lavoro portato avanti dall’amministratore delegato Giorgio Furlani, da Zlatan Ibrahimovic, dirigente sempre più presente nell’area sportiva, e dal direttore sportivo Igli Tare, che hanno individuato in Allegri il profilo ideale per rilanciare il Milan. Il tecnico toscano viene considerato il principale artefice della crescita della squadra sul piano della personalità, dell’atteggiamento e della convinzione nei momenti chiave.

Rinnovo fino al 2028 e obiettivo Champions

La società guarda già avanti e valuta il rinnovo del contratto fino al 2028 come una tappa naturale del progetto. L’opzione scatterebbe con l’ingresso tra le prime quattro, ma il club avrebbe comunque la possibilità di confermarla anche al di là dei risultati strettamente formali. L’idea è chiara: dare continuità a un percorso che possa riportare il Diavolo stabilmente nell’élite del calcio europeo.

Prima la Champions, poi il resto

L’entusiasmo per il derby non cambia però le priorità. La qualificazione alla prossima Champions resta il traguardo principale indicato dalla società e dallo stesso Allegri. Lo Scudetto, eventualmente, sarebbe una conseguenza di una crescita già evidente. Intanto il Milan si gode una ritrovata competitività, con la convinzione che il lavoro di Allegri possa essere il fondamento del futuro rossonero.