Allegri pronto a tornare in panchina: «Voglio la Premier League»

Massimiliano Allegri è pronto a tornare in panchina e pensa alla Premier League

Massimiliano Allegri, ex allenatore di Juventus e Milan tra le altre, non allena da oltre un anno ma adesso sembrerebbe pronto a tornare in panchina. L’ex tecnico bianconero, in una intervista al Times, ha svelato di voler allenare in Premier League.

FUTURO – «Vorrei provare l’esperienza della Premier League. In Italia sono stato quattro anni al Milan e cinque alla Juventus. Ora mi aspetto di lavorare ancora in Italia, ma è difficile, o in Inghilterra».

RONALDO – «Ho allenato tanti giocatori forti con una forte personalità. Difensori come Chiellini, Nesta, centrocampisti Gattuso e Seedorf e attaccanti Ibrahimovic e Ronaldo. Ora, Ronaldo ha una mentalità al top. Ronaldo la pensa diversamente dal resto. Ha vinto cinque Palloni d’Oro, cinque Champions League, un Europeo per il Portogallo e questo è molto difficile.Fa sempre la differenza. Ogni anno ha un nuovo obiettivo».

PREMIER LEAGUE – «Per me, il calcio inglese sta migliorando ora perché ci sono molti allenatori stranieri. Ci sono più tattiche rispetto a dieci anni fa. L’Inghilterra ora è più sofisticata e più tattica, ma rispetta anche la tradizione del calcio inglese. È un buon equilibrio tra lo spirito del calcio inglese e la nuova qualità e il nuovo approccio tattico dei nuovi allenatori. La cosa importante è che ogni paese abbia la sua storia. L’Inghilterra è diversa dall’Italia, che è diversa dalla Spagna, dalla Germania.È difficile cambiare la storia del paese»