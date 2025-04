Allenamento Atalanta, nerazzurri concentrati in vista del Milan. Recupera qualcuno per domenica?

Allenamento Atalanta, i nerazzurri sono concentrati in vista della sfida contro il Milan. Recupera qualcuno per la partita di domenica?

L’Atalanta prosegue i preparativi in vista della delicata sfida contro il Milan, con l’obiettivo di recuperare Kevin Posch. Oggi il difensore ha svolto una sessione individuale in campo, segnale incoraggiante per il tecnico Gasperini, che spera di poterlo avere a disposizione per il match. La gara con il Milan rappresenta un appuntamento cruciale nella stagione dell’Atalanta, e il recupero degli infortunati potrebbe rivelarsi determinante per affrontare al meglio una sfida di alta classifica.

