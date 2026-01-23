Bologna News
Allenamento Bologna, luci e ombre verso il Genoa: Bernardeschi riassaggia il campo, ma Lucumi…
Allenamento Bologna, luci e ombre verso il Genoa: Bernardeschi riassaggia il campo, ma Lucumi… Le novità in vista del match di domenica
A due giorni dalla delicata sfida di Marassi contro il Genoa, il Bologna fa la conta dei disponibili tra buone notizie e qualche intoppo. Smaltita l’euforia per il pareggio in rimonta ottenuto in Europa League contro il Celtic, la squadra guidata da Vincenzo Italiano è tornata subito al lavoro al centro tecnico di Casteldebole con aggiornamenti contrastanti dall’infermeria.
La nota più lieta, riportata da Sky Sport, riguarda Federico Bernardeschi. L’esperto fantasista mancino, fermo ai box da un mese esatto a causa della frattura alla clavicola rimediata durante la Supercoppa Italiana, ha ripreso a lavorare parzialmente con la squadra. Per l’ex Juventus sono arrivate le prime esercitazioni tecnico-tattiche svolte insieme ai compagni che non sono scesi in campo nell’ultimo turno di coppa. Un segnale incoraggiante che avvicina il suo reintegro nelle rotazioni offensive dei Felsinei.
Discorso diverso, invece, per John Lucumí. Il roccioso difensore centrale colombiano ha proseguito anche oggi con un programma di allenamento differenziato. La sua gestione resta prudente e la presenza contro il Grifone appare in forte dubbio, costringendo lo staff tecnico dei Rossoblù a valutare soluzioni alternative per blindare la retroguardia nella trasferta ligure.
LEGGI ANCHE: Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Ultimissime
video
Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: «Mourinho? In un primo periodo ci siamo detti qualcosa, più lui di me, su questo aspetto vince sempre lui. Mercato? Io ho accettato questa Juventus»
Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League (Andrea Bargione inviato all’Allianz...