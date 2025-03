Cagliari, oggi rossoblù in campo per preparare la gara contro la Roma: le ultime sugli infortunati

Cagliari, rossoblù in campo per preparare la gara contro la Roma: il report e le ultimissime sugli infortunati Coman e Luvumbo

Il Cagliari è tornato in campo per preparare la prossima partita di Serie A. I rossoblù di mister Nicola sono pronti a giocare lontano dalla Sardegna. Gli isolani giocheranno contro la Roma di Ranieri. L’incontro fra i rossoblù e i giallorossi è valido per la ventinovesima giornata di Serie A. Oggi i rossoblù di nuovo i campo per la ripresa degli allenamenti al Crai Sport Center. Ecco il report:

IL REPORT – «I rossoblù si sono ritrovati questo pomeriggio al CRAI Sport Center, tre fasi a caratterizzare la seduta di allenamento odierna: prima un’attivazione tecnica, poi spazio a delle esercitazioni dedicate al possesso palla e, in chiusura, delle partitelle giocate su spazi ridotti. Lavori personalizzati per Zito Luvumbo e Florinel Coman. L’attaccante rumeno ha svolto accertamenti strumentali che hanno evidenziato un’infiammazione del tendine achilleo del piede sinistro».