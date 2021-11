Allenamento Cagliari: personalizzato per cinque rossoblù

Il Cagliari continua allenamenti in vista della sfida contro il Sassuolo: personalizzato per cinque giocatori. Il report

Il Cagliari continua gli allenamenti ad Asseminello in vista della prossima sfida di campionato contro il Sassuolo in programma domenica 21 novembre. Il report del club.

COMUNICATO UFFICIALE – «La squadra si allenata oggi al Centro sportivo di Assemini: per i ragazzi di mister Mazzarri doppia seduta di lavoro. Al mattino i rossoblù si sono ritrovati prima in palestra: attivazione e lavori specifici sullo sviluppo della forza. Poi in campo spazio alle esercitazioni su 1 contro 1, 3 contro 3 e tecnica. Nel pomeriggio, sempre in campo, attivazione, esercizi dedicati al possesso palla e serie di partite a tema giocate su campo ridotto. Hanno proseguito il lavoro personalizzato Luca Ceppitelli, Damir Ceter, Dalbert, Keita Baldé e Sebastian Walukiewicz. Per domani, venerdì 12, lo staff ha fissato un nuovo allenamento al pomeriggio».