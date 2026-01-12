Allenamento Inter, Chivu spiazza tutti: la decisione a sorpresa per domani, vigilia del match col Lecce!

Allenamento Inter, Chivu sceglie lo scarico mentale dopo la battaglia col Napoli: niente rifinitura alla vigilia del Lecce! Il motivo

In un calcio moderno dominato da calendari intasati e ritmi vertiginosi, dove ogni minuto è calcolato al centesimo, arriva una decisione che spiazza addetti ai lavori e tifoseria. Cristian Chivu, l’allenatore dell’Inter chiamato a guidare la risalita, ha optato per una strategia in netta controtendenza rispetto alle abitudini della Serie A. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico rumeno ha deciso di cancellare la classica seduta di rifinitura prevista per domani, concedendo alla squadra un giorno di riposo totale, nonostante l’imminente recupero di campionato contro il Lecce.

La scelta, apparentemente rischiosa alla vigilia di una trasferta, non è casuale ma figlia di una gestione oculata delle risorse umane. Il pareggio per 2-2 a San Siro contro il Napoli è stato una vera battaglia, un match ad altissima intensità che ha prosciugato le energie nervose dei Nerazzurri. La squadra, colpita psicologicamente dalle due rimonte subite e dalle polemiche arbitrali, necessita di un “reset” immediato. Chivu ha individuato nel recupero psicofisico la chiave di volta per affrontare al meglio il cosiddetto “ciclo della pianura”: staccare la spina per 24 ore permetterà ai giocatori di liberare la mente e ritrovare la fame agonistica necessaria per tornare a vincere.

C’è poi un aspetto prettamente medico dietro questa pausa forzata. Lo staff sanitario deve monitorare con estrema cautela le condizioni di Hakan Calhanoglu, il regista turco e faro del centrocampo uscito malconcio dal big match, oltre a gestire la fatica di elementi esperti come Matteo Darmian. Inoltre, preservare la freschezza è fondamentale per mantenere i ritmi alti elogiati dall’esterno mancino Federico Dimarco. La Beneamata si ritroverà direttamente mercoledì per la rifinitura nel giorno della sfida contro i salentini: una scommessa sulla freschezza per consolidare la classifica.