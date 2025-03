Allenamento Inter, allarme per Simone Inzaghi! Quattro assenze sicure e una quinta preoccupante. Il punto

Allenamento Inter, de Vrij ancora a parte: in 4 danno forfait per il match contro l’Atalanta (forse 5)! Le ultime da Appiano Gentile

Giornata d’allenamento in casa Inter per la squadra di Simone Inzaghi in vista della gara contro l’Atalanta: nel mezzo anche tante assenze, di cui una in particolare in casa nerazzurra.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, nella seduta odierna ad Appiano Gentile, Stefan de Vrij ha lavorato a parte per via dell’infiammazione al ginocchio: da valutare se sarà o meno presente per la trasferta di Bergamo. Out Zalewski, Dimarco, Darmian e Zielinski.