Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Inter News

Allenamento Inter, Chivu può esultare: due big tornano in gruppo e puntano alla convocazione contro la Juve!

Published

44 minuti ago

on

By

Chivu Udinese Inter 1

Allenamento Inter, Chivu può esultare: due big tornano in gruppo e puntano alla convocazione contro la Juve! Le ultime da Appiano Gentile

La settimana di fuoco che accompagna l’avvicinamento all’attesissimo Derby d’Italia contro la Juventus regala due notizie fondamentali a Cristian Chivu. Il tecnico rumeno, chiamato a preparare una sfida cruciale per le sorti del campionato, può finalmente tirare un sospiro di sollievo: l’emergenza a centrocampo è ufficialmente rientrata. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sia Hakan Calhanoglu che Nicolò Barella hanno svolto l’intera seduta di lavoro in gruppo ad Appiano Gentile.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il regista turco, vero metronomo della manovra nerazzurra, ha smaltito il risentimento al soleo sinistro accusato durante il match contro il Napoli. Percorso netto anche per l’incursore sardo, che era stato costretto allo stop alla vigilia della trasferta di Champions a Dortmund per un fastidio al muscolo psoas della coscia destra. Entrambi i pilastri della mediana saranno dunque a completa disposizione della Beneamata per la sfida di San Siro. Per Chivu si tratta di recuperi vitali: contro i Bianconeri, l’Inter potrà contare sui suoi uomini migliori.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero6 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

bargione kalulu vlahovic bargione kalulu vlahovic
Hanno Detto23 ore ago

Juve Lazio, Bargione è sicuro: «L’esultanza di Vlahovic al gol di Kalulu è l’immagine della serata!» – VIDEO

Juve Lazio, Bargione non ha dubbi: «L’esultanza di Vlahovic al gol di Kalulu…». Il commento nel post gara del giornalista...
Change privacy settings
×